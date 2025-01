Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Nachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 46,52 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 46,52 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.058 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 166,01 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 45,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,785 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Dezember 2024: Experten empfehlen Carl Zeiss Meditec-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schließt in der Verlustzone

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert nachmittags