Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 65,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 65,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.061 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 5,32 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,936 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,13 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 06.08.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

