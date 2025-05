Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 60,35 EUR ab.

In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,4 Prozent auf 60,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,35 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 755 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 101,50 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 68,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,703 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,06 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

