Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 52,30 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 52,30 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 50,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.844 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 107,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,31 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 15,33 Prozent wieder erreichen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,692 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 63,79 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

