Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag tiefer

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 57,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 57,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,55 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 57,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.675 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 117,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 22,32 Prozent wieder erreichen.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,699 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 59,06 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Was Analysten von der Carl Zeiss Meditec-Aktie erwarten