Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag stärker

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 66,30 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 66,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 66,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.826 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Gewinne von 86,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,918 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

