Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 46,84 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 46,84 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 48,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,78 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.952 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 164,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,74 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 4,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,773 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,19 EUR an.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

