Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 64,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 64,05 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,20 EUR. Bei 63,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 11.481 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 93,21 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 59,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,81 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,893 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,63 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.12.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

