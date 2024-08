Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 63,50 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 63,50 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.553 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,05 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 7,01 Prozent wieder erreichen.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,893 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 05.12.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX nachmittags steigen

Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester