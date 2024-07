Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag tiefer

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 61,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 61,75 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,25 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 31.801 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 50,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,30 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,945 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 80,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

