Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Mittag ausgebremst

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 59,80 EUR abwärts.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 59,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 58,80 EUR. Bei 61,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.326 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,709 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,19 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Carl Zeiss Meditec-Aktie steigt: Hoffnung auf China-Erholung trifft auf Unsicherheit

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet