Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Vormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 51,40 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 51,40 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.305 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 40,47 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,637 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,31 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

