Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 56,70 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 56,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,00 EUR. Mit einem Wert von 57,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.103 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 118,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 54,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 3,70 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,892 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 05.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,93 EUR je Aktie.

