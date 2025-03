Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 68,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,75 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.987 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Gewinne von 75,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 54,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,687 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

