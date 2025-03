Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 68,30 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 68,30 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 68,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,10 EUR. Bisher wurden heute 3.340 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 120,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 43,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,28 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 35,17 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,681 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,58 EUR an.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

