Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 56,70 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 56,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 56,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 55,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.797 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,25 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Mit Abgaben von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,698 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,81 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

XETRA-Handel So bewegt sich der TecDAX aktuell