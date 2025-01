Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 58,30 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 58,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 58,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.268 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 112,26 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,28 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 24,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,699 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,06 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.02.2026.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 EUR je Aktie.

