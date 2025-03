Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag im Keller

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 6,2 Prozent auf 61,65 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 61,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,60 EUR aus. Bei 63,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.190 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,13 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 28,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,692 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,58 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

