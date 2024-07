Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Nachmittag an

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 63,90 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 63,90 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,60 EUR. Bisher wurden heute 97.383 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 59,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 6,89 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,88 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker

Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht