Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 16,02 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 16,02 USD. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 16,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,85 USD. Zuletzt wechselten 339.239 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,26 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 25.06.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,91 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

