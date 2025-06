Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 24,39 USD.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 24,39 USD. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 24,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 295.353 Carnival-Aktien.

Am 01.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,72 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,78 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,78 USD am 06.08.2024. Mit Abgaben von 43,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Carnival gewährte am 21.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,17 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 5,81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,47 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.06.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 1,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

