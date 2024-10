Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 20,23 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 20,23 USD zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,28 USD an. Mit einem Wert von 19,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.391.461 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 20,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 1,05 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD ab. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 86,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.09.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,90 Mrd. USD – ein Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 6,85 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.12.2024 terminiert.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

