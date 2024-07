Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der Carnival

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 18,76 USD nach oben.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 18,76 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 18,77 USD. Bei 18,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 532.055 Stück.

Am 23.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 5,23 Prozent zulegen. Bei 10,85 USD fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 25.06.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ebenfalls ein EPS von -0,32 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent auf 5,78 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,91 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,17 USD je Aktie belaufen.

