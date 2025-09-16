Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Mittwochnachmittag

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 31,25 USD zu.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 31,25 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,48 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,39 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 352.151 Aktien.

Am 12.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 4,96 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD. Mit Abgaben von 51,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival veröffentlichte am 24.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,33 Mrd. USD im Vergleich zu 5,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

