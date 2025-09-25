Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Nachmittag fester

Carnival im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 30,59 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 30,59 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 30,63 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 381.353 Carnival-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 32,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,21 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 15,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 50,70 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 24.06.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe