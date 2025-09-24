Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 29,98 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 29,98 USD. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 29,95 USD ein. Bei 30,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 499.227 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,39 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,08 USD ab. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 98,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival veröffentlichte am 24.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

