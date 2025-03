Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 19,97 USD.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 19,97 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 19,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,58 USD. Bisher wurden heute 1.191.200 Carnival-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD an. Mit einem Zuwachs von 43,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,78 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 20.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 20.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Carnival.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 2,41 USD je Aktie aus.

