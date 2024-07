Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 18,60 USD.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 18,60 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 18,63 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 18,45 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 348.190 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,85 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,69 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Carnival veröffentlichte am 25.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ebenfalls ein EPS von -0,32 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,78 Mrd. USD im Vergleich zu 4,91 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 1,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

