Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 21,13 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 21,13 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 21,07 USD. Bei 21,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 1.049.818 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,79 USD an. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 3,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 10,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.09.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,90 Mrd. USD im Vergleich zu 6,85 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.12.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

