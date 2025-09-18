DAX23.469 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.229 -0,2%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.719 +0,9%
22.09.25 16:11 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Carnival zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 30,73 USD.

Carnival Corp & plc paired
25,97 EUR -0,73 EUR -2,72%
Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 30,73 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,76 USD an. Bei 30,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.814 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,80 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 6,72 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 15,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 50,93 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 24.06.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 0,07 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

