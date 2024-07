Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag im Plus

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 19,00 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 19,00 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 19,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 774.331 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,92 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 25.06.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent auf 5,78 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,91 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,17 USD je Aktie aus.

