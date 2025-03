Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Bei der Carnival-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 21,42 USD.

Die Carnival-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 21,42 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carnival-Aktie bisher bei 21,77 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,35 USD nach. Bei 21,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 727.763 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2025 bei 28,72 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 34,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 35,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 21.03.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,81 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Carnival am 19.06.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

