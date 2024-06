Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Nachmittag stark

Carnival im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,8 Prozent auf 17,51 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 17,51 USD nach oben. Bei 17,62 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.475.113 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 61,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Am 27.03.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 5,41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 4,43 Mrd. USD umsetzen können.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.06.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 1,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

