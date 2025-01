Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 28,13 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,28 USD zu. Bei 28,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 502.520 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,28 USD erreichte der Titel am 30.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 51,01 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 20.12.2024 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 30.11.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 5,40 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2025 1,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

