DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,74 +0,3%Gold4.005 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

CDU-Experte will alle jungen Männer mustern lassen

06.11.25 06:30 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion über das neue Wehrdienstmodell plädiert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp, dafür, alle jungen Männer zu mustern. "Wenn wir unsere Verteidigungsfähigkeit ernst nehmen, führt kein Weg an einer flächendeckenden Musterung vorbei. Nur wenn wir wissen, über welches personelle Potenzial wir im Ernstfall verfügen, können wir unsere Streitkräfte zielgerichtet stärken", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post".

Wer­bung

"Gleichzeitig müssen wir die Frage beantworten, wie wir aus den gemusterten Jahrgängen diejenigen auswählen, die tatsächlich ihren Dienst leisten", sagte Röwekamp. "Wenn wir unsere Truppenstärke auf 260.000 erhöhen wollen, reicht es nicht, nur zu wissen, wer tauglich ist - wir müssen auch festlegen, nach welchen Kriterien eingezogen wird." Das könne über ein transparentes Losverfahren, über eine abgestufte Tauglichkeitsbewertung oder über definierte Bedarfsprofile erfolgen, die sich an den Anforderungen die Streitkräfte orientierten, sagte er.

Auch Generalinspekteur Breuer für flächendeckende Musterungen

Röwekamp hatte sich am Anfang der Woche bereits in der "Augsburger Allgemeinen" hinter einen entsprechenden Vorstoß des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Carsten Breuer, gestellt. Dieser hatte dem RND gesagt: "Aus militärischer Sicht ist es entscheidend, dass jeweils der gesamte Jahrgang gemustert wird. Nur so wissen wir, wer zur Verfügung steht und auf wen wir im Verteidigungsfall, den wir verhindern wollen, zugreifen könnten." Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will eine flächendeckende Musterung aller jungen Männer.

Das neue Wehrdienstgesetz soll zum 1. Januar in Kraft treten, der Bundestag hat sich bereits in erster Lesung damit befasst. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen. Fachpolitiker von Union und SPD hatten in der Debatte um das neue Wehrdienstgesetz vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und, wenn nötig, später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben. Auch Röwekamp hatte diesen Weg zunächst verteidigt. Eine abschließende Haltung hierzu hat die Koalition nicht./csd/DP/zb