AKTIE IM FOKUS: Zalando nach Zahlen auf Stabilisierungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Zalando können am Donnerstag dank guter Quartalszahlen auf eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrutsch hoffen. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Aktien des Online-Händlers vorbörslich um 5,7 Prozent auf 23,95 Euro an. Am Mittwoch hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Wertverlust von 30 Prozent zu Buche - im DAX hat nur adidas deutlicher verloren.

Der Dax-Konzern übertraf Händlern zufolge mit einem deutlichen Umsatzanstieg die Erwartungen. Dagegen seien die Gewinne etwas dahinter zurückgeblieben. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück./gl/err/stk