Cemtrex legte Quartalsergebnis vor

31.12.25 06:35 Uhr
Cemtrex äußerte sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 35,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 33122,25 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cemtrex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,5 Millionen USD im Vergleich zu 18,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Cemtrex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 212,720 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -267,750 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Cemtrex in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,49 Millionen USD im Vergleich zu 66,86 Millionen USD im Vorjahr.

