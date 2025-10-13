Chatterbox Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chatterbox Technologies stellte am 10.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,26 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,03 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Chatterbox Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 591,26 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chatterbox Technologies 548,54 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net