DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,32 -7,3%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.844 -0,5%Euro1,1618 ±0,0%Öl63,58 +2,4%Gold4.057 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Alibaba A117ME Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr
Samsung-Aktie: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen Samsung-Aktie: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Chatterbox Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

13.10.25 06:35 Uhr

Chatterbox Technologies stellte am 10.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,26 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,03 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Chatterbox Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 591,26 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chatterbox Technologies 548,54 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Chatterbox Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung