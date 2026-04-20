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Chefwechsel bei Apple

20.04.26 22:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
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CUPERTINO (dpa-AFX) - Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze. Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook ab, der die Führung des Verwaltungsrates übernimmt, wie Apple mitteilte./so/DP/he

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27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
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30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

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