Apple Aktie
Marktkap. 3,96 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar auf "Hold" belassen. Seitdem der US-Konzern die Preise für Mac und iPad angehoben habe, beobachtete Edison Lee auf chinesischen Internetplattformen ungewöhnliche Rabatte auf das iPhone 17, wie er am Sonntag schrieb. Da es sich hierbei wahrscheinlich um Initiativen der Verkäufer handele, dürfte Apple davon netto profitieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 299,88
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 308,63
|Abst. Kursziel*:
-2,84%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 308,29
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,73%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 305,65
*zum Zeitpunkt der Analyse
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