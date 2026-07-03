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Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

08:16 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar auf "Hold" belassen. Seitdem der US-Konzern die Preise für Mac und iPad angehoben habe, beobachtete Edison Lee auf chinesischen Internetplattformen ungewöhnliche Rabatte auf das iPhone 17, wie er am Sonntag schrieb. Da es sich hierbei wahrscheinlich um Initiativen der Verkäufer handele, dürfte Apple davon netto profitieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 299,88
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 308,63		 Abst. Kursziel*:
-2,84%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 308,29		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,73%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 305,65

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:16 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Apple Neutral UBS AG
26.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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