Apple Aktie
Marktkap. 4,03 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar belassen. Laut vorläufigen Daten von Counterpoint liege das iPhone-Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei rund 7 Prozent, während seine Erhebungen für China einen Rückgang von 4 Prozent signalisierten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Stärke beim Absatz der iPhone-17-Reihe bedeute jedoch mehr Gegenwind für die Absatzzahlen der kommenden iPhone-18-Serie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Adam Berry/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 299,88
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 330,43
|Abst. Kursziel*:
-9,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 334,11
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,25%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 313,15
*zum Zeitpunkt der Analyse
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