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Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

14:06 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 325 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ungeachtet der Anlegerdiskussionen über die jüngsten Preiserhöhungen und deren Einfluss auf die Nachfrage sieht Samik Chatterjee etliche Triebfedern für eine bessere Umsatz- und Ergebnisentwicklung als derzeit am Markt befürchtet. So zeigten etwa historische Daten, dass sich der Einfluss der Preise auf die Volumina der wichtigsten Hardware-Produkte iPhone, Mac und iPad über viele Jahre hinweg in Grenzen gehalten habe, schrieb der Experte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für die Aktie ein Jahr weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 20:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 345,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 312,66		 Abst. Kursziel*:
10,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 314,83		 Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 308,98

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

14:06 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Apple Neutral UBS AG
06.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Apple Neutral UBS AG
26.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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