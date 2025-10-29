DAX24.267 -0,1%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.017 +2,0%
China bestätigt Treffen zwischen Trump und Xi

29.10.25 09:41 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China hat das geplante Treffen zwischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Südkorea bestätigt. Die beiden werden am Donnerstag in der südlichen Stadt Busan sprechen, um sich über Themen von beiderseitigem Interesse auszutauschen, wie das Außenministerium in Peking erklärte.

Laut Behördensprecher Guo Jiakun spielt die Diplomatie zwischen den beiden Staatsoberhäuptern eine strategische Rolle in den US-China-Beziehungen. Peking sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um positive Ergebnisse in dem Treffen zu erzielen und der stabilen Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt neuen Schwung zu verleihen, sagte Guo.

Treffen am Rande des Apec-Gipfels

Auch Trump hatte die Begegnung mit Xi bereits angekündigt. Sie findet am Rande des im unweit entfernten Gyeongju tagenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt, deren Vorsitz China im kommenden Jahr übernehmen wird.

Worüber Xi und Trump konkret sprechen, teilte das chinesische Außenamt nicht mit. Auf der Liste der Themen dürften jedoch unter anderem die US-Zölle gegen chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen gegen wichtige Rohstoffe stehen./jon/DP/stk