DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.274 -1,1%Euro1,1746 -0,4%Öl66,64 -1,3%Gold3.683 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Nach Gewinnmitnahmen: D-Wave Quantum-Aktie nimmt wieder Fahrt auf Nach Gewinnmitnahmen: D-Wave Quantum-Aktie nimmt wieder Fahrt auf
Nach Fed-Zinssenkung: Plug Power-Aktie nach Aufschwung mit weiteren Gewinnen Nach Fed-Zinssenkung: Plug Power-Aktie nach Aufschwung mit weiteren Gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

China weist Vorwurf von Cyberangriffen scharf zurück

19.09.25 21:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - China weist Vorwürfe deutscher Unternehmen zurück, dass massenhaft Cyberangriffe aus dem Land gesteuert würden. "Die chinesische Regierung lehnt alle Formen von Cyberangriffen entschieden ab und bekämpft sie im Einklang mit dem Gesetz", heißt es in einer Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Berlin. "Hackeraktivitäten werden in China weder gefördert, unterstützt noch geduldet. Cybersicherheit ist eine globale Herausforderung, und tatsächlich ist China eines der Hauptopfer von Cyberangriffen."

Wer­bung

China reagiert damit auf eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des deutschen Branchenverbandes Bitkom. Dafür hatte der Digitalverband mehr als 1.000 Unternehmen befragt. Demnach sind sich 87 Prozent der befragten Führungskräfte sicher, dass ihr Unternehmen in den zurückliegenden zwölf Monaten mindestens einen Angriff erlebt hat.

Auf die Frage, aus welcher Region solche Handlungen vorgenommen wurden, nannten jeweils 46 Prozent der Unternehmen China und Russland. 31 Prozent verorteten die Täter in Osteuropa, 21 Prozent in Deutschland, 22 Prozent im EU-Ausland und 24 Prozent in den USA. Bei den Fragen nach dem Täterkreis und dem regionalen Ursprung der Angriffe waren Mehrfachnennungen möglich, da Unternehmen teils auch mehrfach Angriffe registrierten.

Die chinesische Botschaft nennt die Bitkom-Studie "völlig unbegründet"; zudem mangele es ihr an Professionalität. "China lehnt die Vorwürfe in der Studie entschieden ab und fordert die deutsche Seite nachdrücklich auf, Cybersicherheitsfragen nicht länger für antichinesische politische Manipulationen und Propaganda zu instrumentalisieren."/kf/DP/nas