Renault-Aktie: Umsatz mit schwächerem Rückgang als erwartet

Der Umsatzrückgang fiel aber nicht so hoch aus, wie Experten es erwartet hatten. Die Erlöse seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um knapp drei Prozent auf 9,75 Milliarden Euro gefallen, teilte das Unternehmen Renault am Freitag in Boulogne-Billancourt mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit einem Rückgang auf rund 9,3 Milliarden Euro gerechnet.

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)

