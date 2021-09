Weiter verschärft: Daimler Truck leidet unter Halbleiter-Engpässen

"Seit den Sommermonaten hat sich die Lage für uns noch einmal verschärft", sagte Vorstandschef Martin Daum der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorabbericht. Von dem Engpass betroffen sei die Produktion in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Die Auftragslage sei hervorragend, doch mangels Bauteilen habe Daimler massenweise Lastwagen auf Halde gefertigt.

Daum warnte zugleich vor gravierenden Auswirkungen auf die Geschäftszahlen der neuen Daimler Truck AG: "Die plötzliche Verschärfung der Versorgungssituation in den Sommermonaten könnte deutliche Auswirkungen auf den Absatz im dritten Quartal haben", sagte er. Die Ungewissheit über die weitere Entwicklung sei groß. An eine rasche Besserung glaubt Daum nicht.

Daimler Truck wird in Zukunft als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert sein. Die Aktionäre sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober der Aufspaltung des bisherigen Konzerns in zwei Unternehmen zustimmen: den Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck und den Automobilbauer Mercedes-Benz.

