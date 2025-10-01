Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 38,87 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 38,87 USD. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 38,77 USD ein. Mit einem Wert von 39,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 916.189 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 71,70 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2025 auf bis zu 38,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,06 Mrd. USD – ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

