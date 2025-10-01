Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag kaum bewegt
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 39,22 USD.
Bei der Chipotle Mexican Grill-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 39,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 39,68 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 39,15 USD. Bei 39,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 293.247 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,32 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.
In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
