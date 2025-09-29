Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend schwächer
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 39,06 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 39,06 USD. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 38,85 USD. Bei 39,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1.074.111 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 70,84 Prozent zulegen. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 23.07.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,06 Mrd. USD – ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,21 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
