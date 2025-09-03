Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Abend auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 41,37 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 41,37 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,05 USD. Bei 41,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.161.076 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 38,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.09.2025 auf bis zu 41,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Chipotle Mexican Grill 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 22.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

